СМИ разузнали, что думает Трамп о Tomahawk для Украины

Что думает президент США Дональд Трамп о поставках ракет Tomahawk для Украины. Об этом, ссылаясь на инсайдеров в Белом доме, пишет издание Mundo.

В публикации сказано: «Он намерен поставить их, но только в очень ограниченном количестве и в качестве рычага давления, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров с Владимиром Зеленским».

При этом добавляется: «Если же из-за отказа Кремля такие переговоры не состоятся, то поставок будут больше».

Ранее в Кремле резко отреагировали на ожидаемые поставки Tomahawk в Украину.