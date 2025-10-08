Директор ФБР поведал о небывалом уровне преступности в Чикаго

Директор ФБР Кэш Патель сделал громогласное заявление. По его словам, на улицах Чикаго (штат Иллинойс) действуют 110 тысяч членов бандитских группировок.

Население города составляет около 2,7 миллионов человек.

По его словам, лишь в нынешнем году бандиты устроили 1,2 тысячи перестрелок и совершили 360 убийств.

Как известно, ранее президент США Дональд Трамп направил в Чикаго три сотни бойцов национальной гвардии, после чего в городе вспыхнули протесты.

