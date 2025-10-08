Названы лауреаты Нобелевской премии-2025 по химии

Нобелевский комитет в среду, 8 октября объявил лауреатов премии в области химии. Ими стали японский ученый ученые Сусуму Китагава, британец Ричард Робсон и американец Омар Ягхи. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Нобеля.

Ученые признаны победителями награды в области химии «за разработку металлоорганических каркасов».

Лауреаты Нобелевской премии по химии 2025 создали новые молекулярные конструкции с большими полостями, через которые могут проходить газы и другие вещества.

Эти конструкции называются металлоорганическими каркасами (MOF). Их можно использовать для получения воды из воздуха, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или ускорения химических реакций.

Три ученых разработали новую форму молекулярной архитектуры: в ней ионы металлов являются «строительными блоками», которые соединяются с длинными органическими молекулами. Вместе они образуют кристаллы с большими полостями.

Такие материалы можно настраивать — изменяя их компоненты, химики могут создавать MOF, которые улавливают определенные вещества, проводят электричество или стимулируют реакции.

Начало исследований положил Ричард Робсон в 1989 году. Он соединил ионы меди с особыми молекулами, создав кристалл, похожий на бриллиант, но с большим количеством полостей. Его открытие стало прорывом, хотя материал оказался неустойчивым.

Позже Сусуму Китагава и Омар Ягхи усовершенствовали этот метод.

В 1990-х — 2000-х годах они показали, что такие конструкции могут быть гибкими, стабильными и управляемыми, то есть их можно создавать с нужными свойствами.

С этого времени химики создали десятки тысяч видов MOF. Их можно применять для решения важных проблем. Например: очистка воды от вредных веществ, разложение остатков лекарства в природе, улавливание углекислого газа или получение воды даже в пустыне.

