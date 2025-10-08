Именитый ирландский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор дисквалифицирован на полтора года из-за нарушения антидопинговых правил.

По информации пресс-службы антидопингового агентства USADA, в течении прошлого года 37-летний спортсмен неоднократно нарушил правила, так как не сообщал о своем местоположении соответствующим службам, из-за чего агенты не смогли взять у Конора биоматериал.

Макгрегор признал свою ответственность, благодаря чему срок его отстранения был сокращен с двух лет до 18 месяцев. Срок дисквалификации завершится 20 марта 2026 года. Ирландец планирует вернуться в октагон в июле следующего года, чтобы провести бой на турнире в Белом Доме — UFC White House.

Ирландец дебютировал под эгидой UFC в апреле 2023 года и с тех пор провел в организации 14 поединков, в которых одержал десять побед и потерпел четыре поражения. В июле 2021 года проиграл американцу Дастину Порье из-за травмы и с тех пор в октагон не выходил.

