Российско-китайские переговоры о строительстве нового трубопровода Сила Сибири-2 до сих пор не привели к соглашению по ключевым параметрам многомиллиардного проекта. Об этом сообщает Reuters во вторник, 7 октября.

Отмечается, что российскому диктатору Владимиру Путину во время визита в Китай в сентябре так и не удалось договориться с Си Цзиньпином о цене новых поставок, объем которых должен составлять 50 млрд кубометров в год. Остались не согласованы также инвестиционные условия проекта и сроки начала прокачки газа.

Даже если соглашение удастся заключить в следующем году, строительство трубы займет не менее пяти лет, и еще столько же потребуется, чтобы вывести Силу Сибири-2 на проектную мощность. По словам одного из источников, в Газпроме не ожидают выхода газопровода на запланированные объемы раньше 2034-35 гг., если поставки стартуют в 2031 году.

Сейчас Газпром качает в Китай 38 млрд кубометров газа ежегодно — запущенным в 2019 году трубопроводом Сила Сибири-1. С 2027 года также начнутся поставки дальневосточного маршрута объемом 12 млрд кубов ежегодно.

В среднем, по данным Минэкономразвития, газ Газпрома стоит Китаю 248 долларов за тысячу кубометров. Это на 38% меньше, чем платят другие клиенты России в дальнем зарубежье. В следующем году, согласно материалам проекта бюджета РФ, цена газа для КНР снизится до 240 долларов и будет на 37% ниже, чем для других покупателей Газпрома.

