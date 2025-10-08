Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершить войну России против Украины может оказаться сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке. Об этом он сказал во время встречи с премьером Канады Марком Карни.

По словам Трампа, соглашение по установлению мира на Ближнем Востоке уже близко к заключению. После того, как «было убито десятки миллионов людей», есть шанс на завершение войны.

Президент США добавил, что одновременно война РФ против Украины продолжается, на прошлой неделе «было убито 7 812 человек». Это преимущественно солдаты.

«Это безумие — просто безумие. Я думал, что это будет одним из простых случаев. У меня хорошие отношения с Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным), и я думал, что этот вопрос можно будет уладить. Я очень разочарован в нем, потому что считал, что это будет легко урегулировать, но оказалось, что, возможно, это даже сложнее, чем Ближний Восток», — заявил Трамп.

Напомним, Путин назвал «правильным и своевременным» вторжение в Украину в 2022 году.