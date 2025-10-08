В Одессе мужчина бросил страйкбольные гранаты в группу людей

В Одессе 58-летний мужчина поссорился с группой людей, которые шумели под его окнами, и бросил в них несколько страйкбольных гранат. Об этом сообщила полиция Одесской области.

В результате взрыва он сам получил осколочное ранение голени и был госпитализирован. Другие участники инцидента не пострадали

Сотрудники территориального подразделения полиции изъяли осколки гранат и гранату, которая не сдетонировала. Также во время неотложного обыска по месту жительства правонарушителя следователи изъяли еще пять аналогичных гранат.

Правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о хулиганстве.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина бросил гранату в соседей из-за конфликта.