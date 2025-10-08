Экономику России ждет трехлетний застой, — Всемирный банк

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России. Ожидается, что к 2028 году экономический рост в РФ не превысит 1%. Об этом говорится в отчете ВБ.

На 2025 год прогноз был снижен с 1,4%, ожидаемых в июне, до 0,9%. В то же время был снижен прогноз на 2026 год — с 1,2% до 0,8%, а на 2027 год — с 1,2% до 1%. В 2024 году рост ВВП России, по оценке Всемирного банка, составил 4,3%.

Замедление экономики России — это не «управляемое охлаждение», как говорят в правительстве, а вход в застой, вытекает из обновленного прогноза ВБ.

Ухудшены большинство основных параметров. Всемирный банк ожидает сокращения инвестиций уже по итогам этого года (на 0,4%), в следующем году они уменьшатся на 0,2% и вернутся к росту только в 2027 г. (1,1%). Замедлится рост потребления, особенно частного — оно будет расти чуть более чем на 1% в год.

Эксперты Всемирного банка не видят факторов, которые позволили бы избежать застоя экономики России. Цены на нефть упали, а вместе с ними экспорт и доходы бюджета. Государственные расходы при этом стабилизировались — больше не стоит надеяться на бюджетный стимул, а частный спрос и инвестиции подрываются высокими ставками. К тому же, дефицит кадров продолжит ограничивать рост.

ВБ не разделяет оптимизма властей России относительно сокращения бюджетного дефицита. Минфин РФ ожидает «дыру» 2,6% ВВП в этом году и ее постепенное снижение до 1,6% в следующем и 1,2-1,3% в 2027-2028 гг. По прогнозу ВБ, в этом году дефицит составит 2,9% ВВП, а следующие два года будет немного меньше — 2,7% ВВП.

В конце сентября в Госдуму России внесли законопроект о корректировке бюджета на 2025 год, в котором было предложено увеличить дефицит бюджета с 1,7 до 2,6% ВВП. По итогам года он составит 5,73 трлн рублей вместо 3,79 трлн, что ранее прогнозировалось.

