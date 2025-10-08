Зеленский озвучил важное решение по ценам на газ

В Украине зафиксируют цену на природный газ для населения. Об этом во вторник, 7 октября, сообщил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с премьер-министром Юлией Свириденко.

«Отдельно обсудили ситуацию в газовом секторе, наращивание запасов газа и обеспечение людей. Договорились, что в ближайшее время правительство примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на природный газ для бытовых потребителей», — написал глава государства.

Также было принято решение о моратории на отключение потребителей в прифронтовых общинах от энергоснабжения.

По словам Зеленского, правительство выделило дополнительно 1,5 млрд гривен именно прифронтовым регионам для защиты объектов энергетики.

«Сформирован резерв оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения, и будем этот резерв увеличивать», — заверил он.

Напомним, «Нафтогаз» сообщил, сколько газа в хранилищах к началу отопительного сезона.