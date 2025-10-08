Tomahawk для Украины: Кремль угрожает эскалацией

В Москве ждут «более конкретных заявлений» от США по поводу поставок Украине крылатых ракет Tomahawk. В то же время такой шаг станет «серьезной эскалацией», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам во вторник, 7 октября.

«Мы так понимаем, что нужно дождаться, наверное, более четких заявлений, если они будут... Что касается поставок вооружения, сначала они происходят, а потом уже звучат заявления — по крайней мере, так всегда было при администрации Байдена, нам это хорошо известно. На этот раз посмотрим», — сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что Владимир Путин сделал «однозначное заявление» относительно Tomahawk.

«Речь идет о ракетах, если абстрагироваться от разных нюансов, которые могут быть также в ядерном исполнении. Поэтому это действительно серьезный виток эскалации», — добавил Песков.

Напомним, Трамп высказался о передаче «Томагавков» Украине.