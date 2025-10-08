Все разделы

Новости > Всемирный банк обновил прогноз по ВВП Украины

Всемирный банк обновил прогноз по ВВП Украины

Александр Панько
08.10.25 09:15
136
Всемирный банк обновил прогноз по ВВП Украины

Рост экономики Украины в 2026 году сохранится на уровне текущего года и составит 2%. Его ускорение до 5% теперь ожидается только в 2027 году. Такой обновленный прогноз опубликовал Всемирный банк (ВБ) в отчете во вторник, 7 октября.

«Прогнозируется замедление экономического роста в Украине. Экономический рост в Украине, вероятно, замедлится до 2% в 2025 году с 2,9% в 2024 году, поскольку длительное российское вторжение влияет на инвестиционную и деловую активность», — говорится в документе Экономическая ситуация в регионе Европы и Центральной Азии: рабочие места и процветание.

Как известно, ещё в июне этого года Всемирный банк ожидал ускорения роста украинской экономики в следующем году до 5,2% с замедлением до 4,5% в 2027 году.

В отчёте указано, что импорт газа Украиной достиг самого высокого уровня за почти два года, поскольку повреждение инфраструктуры российскими обстрелами ограничило внутреннее производство.

Снижение экспорта сельскохозяйственной продукции также замедлило рост, на что повлияли неблагоприятные погодные условия и возобновление Евросоюзом торгового режима, который действовал до вторжения, усилив ограничения на экспорт основных украинских агропромышленных товаров. Так, в течение первой половины 2025 года стоимость экспорта снизилась почти на 5% на фоне сокращения экспорта в ЕС, куда поставляется почти 60% украинской продукции.

Эксперты ВБ отмечают, что экономика Украины находится в процессе трансформации, и появление новых секторов и повышение производительности в существующих секторах, вероятно, будут способствовать росту занятости. Так, среди имеющихся секторов информационные технологии (ИТ) и цифровые отрасли продемонстрировали устойчивость с февраля 2022 года и, вероятно, будут способствовать росту занятости в будущем.

«Сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции стали главными сравнительными преимуществами Украины с 2014 года, а повышение производительности и продвижение вверх по цепочке создания стоимости имеют значительный потенциал для создания новых рабочих мест. Логистика, энергетика и строительство, вероятно, станут основными секторами создания рабочих мест и роста во время этапа восстановления», — считают эксперты.

Кроме того, среди новых секторов оборонная промышленность и связанные с ней отрасли могут получить выгоду от недавнего технологического прогресса и стабильно высокого спроса, имея потенциал для создания рабочих мест для квалифицированных работников.

Напомним, Всемирный банк резко ухудшил прогноз глобального экономического роста.

Тэги: Украина, экономика, ВВП, Всемирный банк

