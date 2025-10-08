В Катаре рассказали, когда завершится война в Секторе Газа

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сделал заявление по поводу завершения войны в Секторе Газа. По его словам, это произойдет, когда будут освобождены все израильские заложники.

Было сказано: «Есть прямая связь между освобождением израильских заложников и полным окончанием военных действий. Все мы привержены – Катар, американская сторона – достигнутой договоренности, что освобождение израильских заложников будет означать окончание войны в Секторе Газа».

При этом добавляется, что непрямые переговоры между движением ХАМАС и израильской делегацией по прекращению огня в палестинском анклаве, которые стартовали накануне в понедельник в египетской Шарм-элт-Шейхе, в первый день продолжались четыре часа, так как все двадцать пунктов предложения президента США Дональда Трампа по перемирию нуждаются в уточнениях и детальной проработке.

Ранее Израиль дал жителям Газы последний шанс покинуть город.