Тунберг дерзко ответила Трампу

Одиозная шведская экоактивистка Грета Тунберг дерзко ответила президенту США Дональду Трампу. Ранее тот посоветовал девушке обратиться к специалисту из-за проблем с управлением гневом.

На это она сказала: «Я была бы рада получить любые имеющиеся у вас рекомендации для борьбы с так называемыми проблемами с управлением гневом, так как, судя по вашему впечатляющему послужному списку, вы, похоже, тоже страдаете от них».

Стоит напомнить, что накануне Израиль депортировал еще 171 активиста с пропалестинской гуманитарной «Флотилии стойкости», среди которых была Грета Тунберг.

Ранее британский таблоид написал о деменции у Трампа.