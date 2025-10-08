Названы страны, в которые совершит свои первые зарубежные визиты Папа Римский Лев XIV

Папа Римский Лев XIV готовится к своим первым зарубежным визитам. О планах главы Ватикана поведал глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Было сказано: «Приняв приглашение главы государства и церковных властей страны, Папа Римский Лев XIV совершит апостольскую поездку в Турцию с 27 по 30 ноября, которое включит в себя паломничество в Изник по случаю 1700-летия Первого Никейского собора».
Также добавляется, что по приглашению властей Ливана он посетит эту страну с 30 ноября по 2 декабря. Отмечается, что программа поездки будет объявлена в надлежащее время.
