Названы страны, в которые совершит свои первые зарубежные визиты Папа Римский Лев XIV

Папа Римский Лев XIV готовится к своим первым зарубежным визитам. О планах главы Ватикана поведал глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Было сказано: «Приняв приглашение главы государства и церковных властей страны, Папа Римский Лев XIV совершит апостольскую поездку в Турцию с 27 по 30 ноября, которое включит в себя паломничество в Изник ​​по случаю 1700-летия Первого Никейского собора».

Также добавляется, что по приглашению властей Ливана он посетит эту страну с 30 ноября по 2 декабря. Отмечается, что программа поездки будет объявлена ​​в надлежащее время.

Ранее Папа Римский сделал заявление по поводу войны в Украине.