Калифорния и Иллинойс могут «отколоться» от США

В США назревает раскол. Губернаторы Калифорнии Гэвин Ньюсом и Иллинойса Джей Би Притцкер сделали громкие заявления.

Они угрожают вывести штаты из Национальной ассоциации губернаторов.

Произойдет это в том случае, если организация не осудит решение президента страны Дональда Трампа о переброске военнослужащих Национальной гвардии в другие штаты.

Гэвин Ньюсом в письме членам ассоциации отметил: «Ассоциация утратила свой голос и свое предназначение перед лицом натиска администрации Дональда Трампа на демократические нормы, включая попытки подорвать суверенитет штатов, закрепленный Десятой поправкой».

Также он назвал действия Белого дома беспрецедентным посягательством на права штатов, а также пообещал, что призовет других губернаторов последовать его примеру, если ассоциация не займет единую позицию по данному вопросу.

В то же время Джей Би Притцкер в письме председателю ассоциации, губернатору Оклахомы Кевину Стиитту, указал, что его штат выйдет из организации, если ее руководство продолжит отмалчиваться по поводу переброски техасской Национальной гвардии в Иллинойс.

Стоит напомнить, что накануне Дональд Трамп направил в Чикаго три сотни бойцов Национальной гвардии, после чего в городе вспыхнули протесты, которые жестко подавляли.

При этом американский лидер угрожал перебросить Национальную гвардию в несколько городов, особенно в те, которые находятся под управлением демократов, для борьбы с преступностью и поддержки сотрудников иммиграционных служб.

Ранее Трамп назвал точную дату, когда пройдут бои UFC в Белом доме.