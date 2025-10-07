Мерц бьет тревогу из-за роста антисемитизма в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц бьет тревогу. По его словам, в стране растет уровень антисемитизма.

Политик сделал заявление во вторую годовщину нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Было сказано: «С 7 октября 2023-го года мы переживаем в Германии новую волну антисемитизма. Он проявляется в старом и новом обличии – в социальных сетях, в университетах, на наших улицах; все громче, всё более дерзко и всё чаще в форме насилия. Это вызывает у меня стыд».

Глава правительства добавил: «Проявите участие к нашим еврейским согражданам – сегодня, завтра и послезавтра, где бы вы ни были. Поддержите еврейские общины и покажите, что мы вместе. Наша общая цель – чтобы евреи в Германии могли жить без страха и с уверенностью в завтрашнем дне».

Отмечается, что в плену у ХАМАС все еще остаются заложники, в том числе граждане Германии.

Говорится: «Они испытывают невообразимые страдания уже два долгих года. Мы требуем их немедленного освобождения и возлагаем большие надежды на мирный процесс».

Ранее в ООН констатировали рост нетерпимости в мире.