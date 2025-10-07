Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Золото продолжает расти в цене – названы причины

Золото продолжает расти в цене – названы причины

Агата Кловская
07.10.25 13:09
114
Золото продолжает расти в цене – названы причины

В мире продолжает дорожать золото. Этот драгоценный металл вновь обновил рекорд своей цены.

Так, сегодня утром на нью-йоркской бирже Comex декабрьский фьючерс на золото вырос еще на 19,75 долларов (0,5%) до 3 996,5 долларов за тройскую унцию.

Примечательно, что в ходе торгов его цена достигала 4 000,05 долларов, что стало новым историческим рекордом.

Также декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,22% до 44,09 долларов за унцию.

Почему так происходит?

Эксперты OANDA говорят, что снижение учетной ставки ФРС США может ослабить курс доллара, к которому чувствительны котировки золота: «Вероятность снижения учетной ставки в октябре и декабре по-прежнему колеблется выше уровня в 80%, что поддерживает рост цен на золото».

По их словам, еще одним поддерживающим фактором стало временное прекращение работы американского правительства.

Ранее Дуров спрогнозировал аномальный рост стоимости Bitcoin.

Тэги: мир, экономика, золото, финансы

Комментарии

Статьи

06.10.25 18:07

Дмитрий Разумков, Алексей Гончаренко и Анна Скороход природные союзники

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Кто такой Сатоши Накамото?
01.10.25 19:50

Кто такой Сатоши Накамото?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.10.25 14:24

ЕС готовит новые ограничения против России

07.10.25 14:23

Калифорния и Иллинойс могут «отколоться» от США

07.10.25 14:13

Мерц бьет тревогу из-за роста антисемитизма в Германии

07.10.25 13:50

Путин принесет тьму в дома жителей Москвы, — ЦПД

07.10.25 13:17

Страны НАТО оплатят ракеты Tomahawk для Украины, — СМИ

07.10.25 12:58

Трамп вернулся в TikTok и сделал загадочное заявление

07.10.25 12:44

Китай предложил Трампу $1 трлн инвестиций в США, — СМИ

07.10.25 12:19

В Киеве остановилась «зеленая» ветка метро

07.10.25 11:47

Один из лауреатов Нобелевской премии не знает о победе, потому что «отрекся» от мира

07.10.25 11:21

Россия начала первую фазу подготовки к возможной войне с НАТО, — ISW

06.10.25 16:41

Названы лауреаты Нобелевской премии-2025 по медицине и физиологии

06.10.25 12:51

Украина начала использовать ракеты «Фламинго» для ударов по РФ, — The Economist

06.10.25 09:39

В «Укрэнерго» опровергли слухи об отключениях по всей Украине

03.10.25 14:33

В Украине стартует отопительный сезон. Некоторые города уже с теплом

03.10.25 12:24

В Минэнерго рассказали, готова ли Украина к отопительному сезону на фоне атак врага

02.10.25 13:29

В Украине стало больше «городов-героев»

02.10.25 11:18

На Черниговщине ввели жесткие графики отключений света

02.10.25 09:49

В Одессе увеличилось число погибших из-за непогоды

02.10.25 09:11

США помогут Украине наносить удары вглубь РФ, — СМИ

30.09.25 19:00

Война в Украине: Трамп сделал ряд громких заявлений

01.10.25 16:24

Норвежцы рассказали, чем опасно курение в подростковом возрасте

30.09.25 16:04

Создана молекула против депрессии

03.10.25 04:46

Австралийцы опровергли популярный миф о спорте

30.09.25 15:55

Ученые выявили неожиданное преимущество… девственности

03.10.25 16:25

Искусственный интеллект обучили кое-чему пикантному

02.10.25 15:45

Шведы рассказали, чем угрожают проблемы со сном

03.10.25 14:33

В Украине стартует отопительный сезон. Некоторые города уже с теплом

01.10.25 00:01

Швейцария может изменить законодательство ради поставок оружия Украине

01.10.25 10:07

Жуткие подробности наводнения в Одессе: погибла целая семья

Фото и Видео
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди