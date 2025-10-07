Золото продолжает расти в цене – названы причины

В мире продолжает дорожать золото. Этот драгоценный металл вновь обновил рекорд своей цены.

Так, сегодня утром на нью-йоркской бирже Comex декабрьский фьючерс на золото вырос еще на 19,75 долларов (0,5%) до 3 996,5 долларов за тройскую унцию.

Примечательно, что в ходе торгов его цена достигала 4 000,05 долларов, что стало новым историческим рекордом.

Также декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,22% до 44,09 долларов за унцию.

Почему так происходит?

Эксперты OANDA говорят, что снижение учетной ставки ФРС США может ослабить курс доллара, к которому чувствительны котировки золота: «Вероятность снижения учетной ставки в октябре и декабре по-прежнему колеблется выше уровня в 80%, что поддерживает рост цен на золото».

По их словам, еще одним поддерживающим фактором стало временное прекращение работы американского правительства.

