ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Китай вступил в гибридную войну России против Европы, — Bloomberg

Китай вступил в гибридную войну России против Европы, — Bloomberg

Александр Панько
07.10.25 15:34
165
Китай вступил в гибридную войну России против Европы, — Bloomberg

Гибридная война России против Европы расширяется: постоянные полеты дронов нарушают воздушное движение, самолеты РФ пересекают воздушное пространство Эстонии, а агенты Москвы пытались повлиять на выборы в Молдове. В августе Россия якобы глушила навигационные системы самолета президента Европейского Совета Урсулы фон дер Ляйен, пишет колумнист Bloomberg, заслуженный профессор в Школе передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса Гэл Брэндс.

Кампания включает саботаж подводных кабелей, провокации на Балканах и слежку за критически важными линиями связи в Атлантике. Цель Кремля — ослабить восточную половину НАТО, запугать Европу и разделить ее от США.

Сейчас к этим действиям присоединяется Китай, который осуществляет кибератаки и поддерживает совместные с Россией дезинформационные кампании. Пекин также укрепляет влияние в юго-восточной Европе, создавая так называемый «шелковый занавес», который может разделить регион.

Европейские страны уже реагируют: Дания называет ситуацию «самой опасной со времен Второй мировой», а Франция проводит спецоперации против российских кораблей, запускающих дроны. Многие министерства обороны обеспокоены, что гибридная война может перерасти в открытый конфликт, хотя пока прямое вторжение маловероятно из-за втянутости российской армии в Украину.

Брэндс отмечает, что кампания Кремля и Пекина повышает необходимость перевооружения Европы и поддержки Украины, чтобы сохранить безопасность континента и трансатлантическое единство.

Напомним, Китай предложил Трампу $1 трлн инвестиций в США.

fraza.com
