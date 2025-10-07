Путин принесет тьму в дома жителей Москвы, — ЦПД

Если страна-агрессор Россия не прекратит удары по энергетике Украины, то без света останутся жители Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко в Телеграм.

Он отметил, что сейчас в некоторых российских городах проблемы с электроэнергией именно потому, что россияне атакуют энергообъекты в Украине.

«Просто напомню причинно-следственную связь для всех: россияне сидят без света, получают удары по энергетике в ответ на постоянные удары их армии по нашей», — написал Коваленко.

Руководитель ЦПД напомнил, что российская армия начала обстреливать украинскую энергетику в 2022 году. Сейчас российская армия пытается снова оставить всех украинцев без света зимой и обстреливает газодобычу. В ответ на свои действия Россия получает удары по НПЗ и собственной энергетике.

«Если бы российская армия не била по Украине, у россиян был бы свет. Путин приносит в дом россиян темноту, пытаясь воевать с нашим гражданским населением. Путин принесет темноту в дома жителей Москвы, Питера и других городов. Это обязательно случится, если он не прекратит удары по Украине», — заверил Коваленко.

По его словам, в 2022 и 2023 годах россияне думали, что играют в одни ворота с ударами по Украине.

«Но жизнь показывает, что — нет. Россия большая, долетит везде в ответ. Куда именно — своими действиями определяют исключительно Путин и население России, которое поддерживает его действия», — резюмировал руководитель ЦПД.

Напомним, Россия столкнулась с дефицитом электроэнергии.