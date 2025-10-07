Страны НАТО оплатят ракеты Tomahawk для Украины, — СМИ

Страны НАТО готовы покрыть расходы на ракеты Tomahawk для Украины, если США согласятся на их передачу. Такую информацию во вторник, 7 октября, опубликовал портал Axios.

В то же время пока нет четкого понимания, какое решение принял президент Дональд Трамп. По данным источника, близкого к украинскому правительству, в последние недели представители администрации Трампа выражали опасения по поводу контроля над использованием ракет Украиной, если такие модели будут приобретены за средства стран НАТО.

Украинские чиновники и источники, связанные с правительством, отметили, что не имеют информации о том, какое именно решение окончательно принял Трамп. Это дорогие ракеты. По данным Reuters, Пентагон закупает их примерно по $1,3 млн за штуку.

Напомним, Трамп высказался о передаче «Томагавков» Украине.