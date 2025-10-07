Все разделы

Новости > Китай предложил Трампу $1 трлн инвестиций в США, — СМИ

Китай предложил Трампу $1 трлн инвестиций в США, — СМИ

Агата Кловская
07.10.25 12:44
109
Китай предложил Трампу $1 трлн инвестиций в США, — СМИ

Представители Китая на торговых переговорах с США предложили инвестировать в американскую экономику огромные суммы, но при определённых условиях. Одно из них — снятие ограничений на деятельность китайских компаний, введённых в течение прошлого десятилетия из соображений национальной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

После встречи делегаций в Мадриде в сентябре, где было достигнуто соглашение о продолжении работы соцсети TikTok в США, торговый представитель Джеймисон Грир сообщил, что стороны обсуждали «инвестиционный климат в США для китайских компаний». По словам его китайского коллеги Ли Ченгана, США «заявили о готовности двигаться совместно с Китаем к единой цели по снижению барьеров для инвестиций и содействию соответствующему сотрудничеству на торгово-экономическом фронте».

В телефонном разговоре с Дональдом Трампом несколько дней спустя глава КНР Си Цзиньпин подчёркивал необходимость создать соответствующие условия, чтобы «китайские компании инвестировали» в Америку.

Среди этих условий — отмена ограничений в сфере национальной безопасности относительно сделок, которые китайские компании могут проводить в США, сообщают источники, знакомые с этими предложениями. По их словам, этот шаг предлагается включить в пакет масштабных инвестиций, который ранее китайские представители оценивали в $1 трлн. О каких суммах идёт речь сейчас — неизвестно. Пекин также настаивает на снижении пошлин на импорт продукции, которую будут ввозить китайские заводы, построенные в США для собственных нужд.

США уже несколько лет пытаются ограничить экономическое развитие Китая в различных отраслях, используя для этого инструменты национальной безопасности. Например, в прошлом десятилетии Вашингтон запретил использование продукции телекоммуникационной компании Huawei в США и ввёл против неё санкции, а также призвал другие страны присоединиться к эмбарго. Для китайских компаний действуют ограничения на поглощение и приобретение активов в США. На внешнем направлении Вашингтон ограничил продажу Китаю высокотехнологичных чипов, в частности для искусственного интеллекта.

Тем не менее, неизвестно, пойдёт ли Трамп навстречу Си, с которым планирует встретиться в этом месяце на саммите в Южной Корее. Один из источников Bloomberg отметил, что в Белом доме пока ничего не исключают. Остаётся неизвестным, какой именно объём инвестиций пообещает Китай и как они будут структурированы, хотя одним из вариантов может быть использована схема для TikTok — американский контроль над операциями китайской компании в США.

Китай «регулярно обманывает в своих сделках с Америкой», заявил республиканец Джон Муленаар, глава специального комитета Палаты представителей США по вопросам Китая. Он предупредил о опасности смягчения ограничений на инвестиции:

«Китай десятилетиями использовал свой рынок и компании против нас, и мы не можем позволить этим компаниям получить более широкий доступ к нашей экономике», — добавил он.

Напомним, Си Цзиньпин хочет заставить Трампа выступить против независимости Тайваня.

Тэги: США, Китай, инвестиции

