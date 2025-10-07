Один из лауреатов Нобелевской премии не знает о победе, потому что «отрекся» от мира

Один из лауреатов Нобелевской премии по медицине до сих пор не знает о своем триумфе, потому что живет «вне сети» в горах Айдахо. Об этом сообщает Тһе Guardian.

Фред Рамсделл стал совместным лауреатом престижной премии вместе с Мэри Бранков из Сиэтла, штат Вашингтон, и Шимоном Сакагучи из Университета Осаки в Японии за их открытия, связанные с функционированием иммунной системы.

Вот только Нобелевский комитет по медицине не смог уведомить Фреда Рамсделла о победе, поскольку он «живет лучшей жизнью» в походе «вне сети» в горах штата Айдахо.

Его друг и соучредитель лаборатории Джеффри Блустоун подтвердил, что также не смог с ним связаться:

«Я сам пытался дозвониться до него. Думаю, он сейчас может путешествовать с рюкзаком в отдаленных районах Айдахо», — сообщил Блустоун AFP.

Комитет также сталкивался с трудностями в связи с Мэри Бранков из-за разницы во времени (западное побережье США отстает от Стокгольма на девять часов), но в конце концов ей удалось сообщить о победе.

«Я попросил, чтобы они, если смогут, перезвонили мне», — сказал Томас Перльманн, генеральный секретарь Нобелевского комитета, на пресс-конференции, посвященной объявлению лауреатов.

