Россия начала первую фазу подготовки к возможной войне с НАТО, — ISW

Россия активизировала информационно-психологическую кампанию, которая может быть частью подготовки к потенциальной войне с НАТО. Россияне могут устроить провокацию под чужим флагом. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики приводят заявление Службы внешней разведки России, где заявили, что Великобритания якобы планирует нападение группы проукраинских россиян на корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в европейском порту.

По версии российских разведчиков, диверсанты будут утверждать, что действовали по приказу Москвы, а Великобритания планирует оснастить группу подводным оборудованием китайского производства, чтобы обвинить Китай в поддержке агрессии России против Украины.

В ISW отметили, что это заявление повторяет аналогичные утверждения о незаконных действиях, направленных против европейских государств, таких как Польша, Молдова и Сербия, и в последние недели все чаще появляются такие заявления, которые составляют новую согласованную модель деятельности.

«Эта модель организованной деятельности свидетельствует о том, что Россия вступила в первую фазу подготовки к переходу на более высокий уровень войны, чем тот, в котором Россия сейчас участвует, например, к будущей войне между НАТО и Россией», — говорится в отчете.

Далее аналитики напоминают, что с осени 2025 года заметно возросла активность российских атак, в частности нарушение воздушного пространства стран НАТО беспилотниками.

Однако в настоящее время ISW не делает выводов, принял ли Кремль решение о начале возможной войны высшего уровня и в какие сроки это может произойти.

Аналитики отмечают, что Россия реализует долгосрочные стратегические планы, которые могут служить частью подготовки к будущему конфликту с НАТО, в частности реструктуризацию военных округов на западной границе и развитие военных баз на границе с Финляндией.

В то же время ISW не фиксирует признаков того, что Москва активно готовится к немедленному столкновению с НАТО на текущий момент.

В отчете отмечается, что через заявления о «фальшивых флагах» Москва стремится посеять страх среди европейцев, подорвать единство НАТО и уменьшить поддержку Украины.

Внутри России же подобные заявления призваны создать образ «угрожающего Запада» и подготовить общественное мнение к возможной эскалации противостояния с Западом.

Напомним, у немецкой разведки есть доказательства, что в Кремле обсуждают план нападения на НАТО.