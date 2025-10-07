Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Россия начала первую фазу подготовки к возможной войне с НАТО, — ISW

Россия начала первую фазу подготовки к возможной войне с НАТО, — ISW

Александр Панько
07.10.25 11:21
83
Россия начала первую фазу подготовки к возможной войне с НАТО, — ISW

Россия активизировала информационно-психологическую кампанию, которая может быть частью подготовки к потенциальной войне с НАТО. Россияне могут устроить провокацию под чужим флагом. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики приводят заявление Службы внешней разведки России, где заявили, что Великобритания якобы планирует нападение группы проукраинских россиян на корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в европейском порту.

По версии российских разведчиков, диверсанты будут утверждать, что действовали по приказу Москвы, а Великобритания планирует оснастить группу подводным оборудованием китайского производства, чтобы обвинить Китай в поддержке агрессии России против Украины.

В ISW отметили, что это заявление повторяет аналогичные утверждения о незаконных действиях, направленных против европейских государств, таких как Польша, Молдова и Сербия, и в последние недели все чаще появляются такие заявления, которые составляют новую согласованную модель деятельности.

«Эта модель организованной деятельности свидетельствует о том, что Россия вступила в первую фазу подготовки к переходу на более высокий уровень войны, чем тот, в котором Россия сейчас участвует, например, к будущей войне между НАТО и Россией», — говорится в отчете.

Далее аналитики напоминают, что с осени 2025 года заметно возросла активность российских атак, в частности нарушение воздушного пространства стран НАТО беспилотниками.

Однако в настоящее время ISW не делает выводов, принял ли Кремль решение о начале возможной войны высшего уровня и в какие сроки это может произойти.

Аналитики отмечают, что Россия реализует долгосрочные стратегические планы, которые могут служить частью подготовки к будущему конфликту с НАТО, в частности реструктуризацию военных округов на западной границе и развитие военных баз на границе с Финляндией.

В то же время ISW не фиксирует признаков того, что Москва активно готовится к немедленному столкновению с НАТО на текущий момент.

В отчете отмечается, что через заявления о «фальшивых флагах» Москва стремится посеять страх среди европейцев, подорвать единство НАТО и уменьшить поддержку Украины.

Внутри России же подобные заявления призваны создать образ «угрожающего Запада» и подготовить общественное мнение к возможной эскалации противостояния с Западом.

Напомним, у немецкой разведки есть доказательства, что в Кремле обсуждают план нападения на НАТО.

Тэги: Россия, НАТО, война

Комментарии

Статьи

06.10.25 18:07

Дмитрий Разумков, Алексей Гончаренко и Анна Скороход природные союзники

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Кто такой Сатоши Накамото?
01.10.25 19:50

Кто такой Сатоши Накамото?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.10.25 11:47

Один из лауреатов Нобелевской премии не знает о победе, потому что «отрекся» от мира

07.10.25 10:48

Шатдаун в США продолжается. Сенат провалил голосование по финансированию правительства

07.10.25 10:29

Стало известно, как Россия обошла санкции США

07.10.25 10:17

В Кремле сделали заявление о дронах над Европой

07.10.25 09:58

Россия столкнулась с дефицитом электроэнергии

07.10.25 09:46

В Кремле обсуждают план нападения на НАТО, — еврокомиссар

07.10.25 09:18

Трамп высказался о передаче «Томагавков» Украине

06.10.25 16:41

Названы лауреаты Нобелевской премии-2025 по медицине и физиологии

06.10.25 16:15

Китайцы обнаружили необычный способ снизить уровни сахара и холестерина в крови

06.10.25 16:41

Названы лауреаты Нобелевской премии-2025 по медицине и физиологии

06.10.25 12:51

Украина начала использовать ракеты «Фламинго» для ударов по РФ, — The Economist

06.10.25 09:39

В «Укрэнерго» опровергли слухи об отключениях по всей Украине

03.10.25 14:33

В Украине стартует отопительный сезон. Некоторые города уже с теплом

03.10.25 12:24

В Минэнерго рассказали, готова ли Украина к отопительному сезону на фоне атак врага

02.10.25 13:29

В Украине стало больше «городов-героев»

02.10.25 11:18

На Черниговщине ввели жесткие графики отключений света

02.10.25 09:49

В Одессе увеличилось число погибших из-за непогоды

02.10.25 09:11

США помогут Украине наносить удары вглубь РФ, — СМИ

01.10.25 13:47

В Сенат США внесли резолюцию о ежемесячной передаче Украине $10 млрд активов РФ

30.09.25 14:04

Келлог раскрыл истинную позицию Трампа по Украине

30.09.25 12:36

Мерц оценил российскую угрозу для Германии

30.09.25 19:00

Война в Украине: Трамп сделал ряд громких заявлений

01.10.25 16:24

Норвежцы рассказали, чем опасно курение в подростковом возрасте

30.09.25 16:04

Создана молекула против депрессии

30.09.25 15:55

Ученые выявили неожиданное преимущество… девственности

03.10.25 04:46

Австралийцы опровергли популярный миф о спорте

03.10.25 16:25

Искусственный интеллект обучили кое-чему пикантному

02.10.25 15:45

Шведы рассказали, чем угрожают проблемы со сном

01.10.25 00:01

Швейцария может изменить законодательство ради поставок оружия Украине

Фото и Видео
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди