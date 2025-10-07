Шатдаун в США продолжается. Сенат провалил голосование по финансированию правительства

Два предложения по финансированию правительства — одно от демократов, одно от республиканцев — провалились в Сенате. Об этом сообщает CNN.

Верхняя палата Конгресса США 6 октября снова провалила голосование, которое могло бы прекратить шатдаун в стране.

Больше всего споров вызывает норма о налоговых льготах на медобслуживание уязвимых граждан. Демократы требуют постоянного продления расширенных налоговых льгот на страховые взносы, чтобы помочь американцам покупать частную медицинскую страховку в рамках Закона о доступном медобслуживании, известного как Obamacare. Республиканцы выступают категорически против.

Тем временем Белый дом может начать массовые увольнения федеральных служащих, если президент США Дональд Трамп посчитает, что переговоры по шатдауну провалились.

Экономические советники президента Дональда Трампа предупреждают, что длительный шатдаун может привести к серьезным экономическим последствиям для США: страна еженедельно будет терять по 15 млрд долларов ВВП.

Напомним, с 1 октября 2025 года федеральное правительство США находится в состоянии частичного шатдауна из-за отсутствия утвержденного бюджета. В связи с этим ходили слухи о возможном приостановлении поставок оружия США в Украину и другой поддержки со стороны Вашингтона.