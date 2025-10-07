Стало известно, как Россия обошла санкции США

Операция с криптовалютой, которую поддерживает Кремль, успешно обошла санкции США, переместив минимум 6 млрд долларов с августа. В этом стране-агрессору помог Кыргызстан. Об этом сообщает Financial Times.

Издание пишет, что «стейблкоин» A7A5, лежащий в основе трансграничных платежей РФ, был быстро уничтожен и воссоздан. Это позволило избавиться от связей с криптовалютной биржей Garantex, которая попала под санкции США.

A7A5 является частью A7 — системы трансграничных платежей, созданной как альтернатива финансовой системе под руководством США. Российские кредиторы были отрезаны от нее после полномасштабного вторжения в Украину.

В августе Вашингтон добавил в санкционный список биржу Grinex, которую считают преемником Garantex. Она базируется в Кыргызстане.

Согласно анализу FT, администраторы A7A5 удалили содержимое двух кошельков, связанных с Grinex, на которых находилось в общей сложности 33,8 млрд токенов на 405 млн долларов. Это составляет более 80% от общего количества A7A5 в обращении.

Балансы счетов кошельков были обнулены, однако вскоре после этого токены на такую же сумму были созданы в новом кошельке TNpJj. С августа он участвовал в транзакциях на сумму 6,1 млрд долларов.

Фактически произошел перенос средств и их «отбеливание». В отличие от обычного перевода, этот метод разрывает связь между токенами, на которые были наложены санкции, и вновь созданными.

Сейчас транзакции происходят в рабочие часы — токены можно купить даже за наличные в московском офисе Grinex, в башне «Федерация». Формально A7A5 зарегистрирована в Кыргызстане, который РФ считает «дружественной юрисдикцией».

Внутри РФ A7A5 официально признана «цифровым финансовым активом», что позволяет использовать ее для международных расчетов.

Контроль за системой осуществляет государственный Промсвязьбанк, который финансирует оборонный сектор страны-агрессора и владеет почти половиной сети A7. За 10 месяцев через систему А7 прошло более 86 млрд долларов.

