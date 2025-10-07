В Кремле сделали заявление о дронах над Европой

Россия якобы не запускает беспилотники над странами Европы, а все подобные обвинения являются «огульными». Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам в понедельник, 6 октября.

«В Европе много политиков, которые склонны сейчас во всем обвинять Россию. Делают они это все безосновательно, огульно, и к таким заявлениям мы и относимся. С этими дронами история, действительно, по меньшей мере, странная. Но, с другой стороны, опять же никаких оснований обвинять в этом Россию нет», — заявил он.

Песков рассказал, что в одной из стран Европы якобы задержали какого-то местного авиалюбителя, который испытывал дрон.

«Парень никакого отношения к России не имеет. Это один конкретный маленький пример, но, наверное, надо как-то шире иметь кругозор», — добавил Песков.

Таким образом он прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что за большинством запусков дронов над немецкими городами и Данией может стоять Россия. По его словам, целью этих действий является шпионаж и распространение паники среди жителей.

Именно на это намекнул и заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что, сталкиваясь с неизвестными беспилотниками, европейцы должны «почувствовать на своей шкуре, что такое опасность войны».

Напомним, в последние недели разные страны Европы регулярно сообщают о вторжении в их воздушное пространство неизвестных беспилотников. Сегодня ночью по этой причине снова была приостановлена работа аэропорта в столице Норвегии — Осло.