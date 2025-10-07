Все разделы

Новости > Россия столкнулась с дефицитом электроэнергии

Россия столкнулась с дефицитом электроэнергии

Александр Панько
07.10.25 09:58
121
Россия столкнулась с дефицитом электроэнергии

В России растет дефицит электроэнергии из-за высокого спроса. Нехватка мощностей уже достигла 25 гигаватт. Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

В разведке отметили, что среди основных причин — дисбаланс между ростом потребления и развитием инфраструктуры.

В частности, состояние тепловых электростанций в России очень плохое — большинство из них работает уже более 30 лет, и свыше 70% оборудования изношено. Из-за этого линии электропередачи перегружены, а аварии и поломки стали обычным явлением.

Больше всего проблем — в Камчатском и Красноярском краях, Магаданской и Сахалинской областях, на Чукотке и на Северном Кавказе — эти регионы не подключены к единой энергосистеме РФ.

В СВРУ обратили внимание, что ситуацию усугубили западные санкции за войну против Украины: Россия потеряла доступ к современному оборудованию, программному обеспечению и технологиям, поэтому обновить электросети или внедрить энергоэффективные решения невозможно.

Даже несмотря на попытки властей РФ стабилизировать систему — например, предоставлять компенсации или скидки тем, кто сокращает потребление в часы пиковых нагрузок, или отключать неприоритетных потребителей — дефицит электроэнергии продолжает расти.

«Это свидетельствует о глубоком кризисе в энергетике России. Пока большинство бюджета идет на войну, экономика и социальная сфера страны продолжают приходить в упадок», — отметили в разведке.

Напомним, в России углубляется бензиновый кризис, часть заправок — на грани закрытия.

