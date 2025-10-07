Трамп высказался о передаче «Томагавков» Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил о принятии «в определенной степени» решения по передаче Украине ракет Tomahawk, отметив, что окончательное решение будет зависеть от планов Киева относительно их использования. Это заявление он сделал на брифинге в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что перед предоставлением высокоточного оружия Украине он хочет подробно ознакомиться с его предполагаемым применением. Он отметил, что не стремится к обострению ситуации и намерен задать несколько уточняющих вопросов.

«Я задам несколько вопросов. Я не ищу эскалации», — отметил американский лидер.

Ракеты Tomahawk являются крылатым высокоточным оружием большой дальности, способным поражать цели на расстоянии до 2500 километров.

Напомним, ракеты Tomahawk позволят ВСУ ослабить армию РФ на фронте.