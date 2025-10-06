Поляки выяснили, каким людям в первую очередь угрожают проблемы с сердцем

Эксперты из Медицинского университета Белостока в Польше поведали, каким людям в первую очередь угрожают проблемы с сердцем. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди с генетической предрасположенностью к синдрому дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или аутизму могут иметь повышенный риск сердечнососудистых заболеваний.

Говорится, что СДВГ и аутизм традиционно рассматриваются как состояния, связанные с особенностями работы мозга, но медики отмечали, что люди с такими диагнозами чаще страдают от сердечнососудистых заболеваний.

В ходе опыта исследователи оценили данные четырнадцати научных статей.

Было установлено, что предрасположенность к СДВГ связана с более высоким риском ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и некоторых типов инсульта, включая ишемический и атеросклеротический.

Добавляется, что генетическая предрасположенность к аутизму при этом ассоциировалась с повышенной вероятностью фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности.

Была зафиксирована и обратная связь: генетическая предрасположенность к фибрилляции предсердий повышает риск СДВГ.

Отмечается, что биологические механизмы, лежащие в основе нейроразвивающихся расстройств, могут напрямую влиять на здоровье сердца.

