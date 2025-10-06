Украинцам рассказали о проблемах с электричеством в начале рабочей недели

На утро понедельника, 6 октября, в Украине вновь фиксировались проблемы с электричеством. Об актуальной ситуации поведали в «Укрэнерго».

Сказано: «Сложной остается ситуация в городе Шостка и части Сумской области. Также в Черниговской области для части потребителей (в частности, и в областном центре) местным облэнерго вынужденно применены две очереди графика аварийных отключений».

В то же время, по данным министерства энергетики, Россия нанесла удары БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской области. Сейчас специалисты энергетической отрасли оперативно ликвидируют последствия, продолжаются восстановительные работы.

Информируется, что в нашей стране продолжаются подготовительные работы к зимнему сезону. Проводятся ремонты и модернизация энергообъектов, накапливаются необходимые ресурсы и укрепляется безопасность критической инфраструктуры для бесперебойного обеспечения населения электроэнергией и теплом.

Указывается, что потребление электроэнергии в Украине остается высоким. По состоянию на 9-30 оно было на 1% выше, чем в предыдущий рабочий день, в пятницу, 3 октября. Причиной этому явдяется сохранение облачной погоды в большинстве регионов, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

Ранее в «Укрэнерго» опровергли слухи об отключениях по всей Украине.