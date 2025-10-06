Все разделы

США рассказали о кубинских наемниках в армии РФ, — СМИ

США рассказали о кубинских наемниках в армии РФ, — СМИ

Агата Кловская
06.10.25 14:31
141
США рассказали о кубинских наемниках в армии РФ, — СМИ

Администрация президента Дональда Трампа мобилизует американских дипломатов для лоббирования против резолюции ООН, которая призывает Вашингтон отменить многолетнее эмбарго на Кубу, частично демонстрируя поддержку Кубой войны России против Украины. Об этом говорится в внутреннем письме Государственного департамента США, сообщает Reuters.

Американские дипломаты будут сообщать странам, что кубинское правительство активно поддерживает вторжение России в Украину, и что до 5 тысяч кубинцев сейчас воюют совместно с российскими силами.

Письмо Госдепа от 2 октября, отправленное десяткам американских миссий, призывает правительства выступать против необязательной резолюции, которая с 1992 года ежегодно принимается Генеральной Ассамблеей ООН большинством голосов.

После возвращения на пост в январе Трамп усилил санкции: вернул Кубу в список государств, спонсирующих терроризм, ужесточил финансовые и визовые ограничения и ввел санкции против граждан третьих стран, принимающих кубинских врачей.

В письме отмечается, что резолюция «неправильно» обвиняет США в проблемах Кубы, которые «вызваны собственной коррупцией и некомпетентностью Кубы».

«Цель этого шага — значительно уменьшить количество голосов «за», — говорится в документе. — «Желательные голоса „против“, но также полезны воздержания или отсутствие голоса», — добавили в документе, отметив, что США нужны «союзники и единомышленники».

В письме подчеркивается, что Куба и её президент Мигель Диас-Канель активно поддерживают войну России против Украины.

«После Северной Кореи Куба является крупнейшим поставщиком иностранных войск для агрессии России, с примерно 1000-5000 кубинцев, воюющих против Украины», — добавили в письме.

Представитель Госдепа отказался предоставлять дополнительные детали относительно кубинских бойцов, однако отметил, что США получали сообщения об их участии в боевых действиях совместно с российскими войсками.

Напомним, на оккупированной россиянами части Донетчины кубинские наёмники ликвидировали своего командира 428 мотострелкового полка за унизительное отношение.

