Ученые рассказали о гигантском океане в недрах одного из спутников Урана

Эксперты из Лаборатории прикладной физики университета Джонса Хопкинса в США поведали о гигантском подледном океане, который был на спутнике Урана Ариэле. По их словам, он был в десятки раз глубже нашего Тихого океана.

Ученые напомнили о том, что Ариэль представляет собой самый яркий спутник Урана и четвертый по величине в его системе.

Добавляется, что его поверхность сочетает древние кратеры и относительно молодые области, вероятно сформированные извержениями криовулканов.

Американцы обратили внимание на разломы, хребты и грабены – структуры, указывающие на сильное внутреннее и внешнее напряжение.

Желая узнать, как оно образовались, специалисты сопоставили карту поверхностных структур с моделями приливных напряжений, возникающих при орбитальном движении Ариэля.

Было установлено, что в прошлом его орбита была примерно в сорок раз более эксцентричной, чем сейчас. Подобные приливные силы могли вызывать деформацию ледяной коры и трещины на поверхности, если под ней находился океан.

Предполагается, что глубина океана могла достигать 170 километров, тогда как средняя глубина Тихого океана на Земле составляет лишь четыре километра. Эти данные делают Ариэль уникальным объектом среди ледяных лун.

Примечательно, что ранее уже было доказано, что подледный океан мог существовать и на другом спутнике Урана Миранде.

Указывается: «Мы получаем все больше доказательств, что система Урана может быть домом для океанических миров».

Резюмируется: «Пока человечество видело только южные полушария Ариэля и Миранды. Будущие миссии к Урану могут подтвердить наличие океанов и помочь проследить эволюцию океанов во внешней Солнечной системе».

Ранее был обнаружен новый спутник Урана.