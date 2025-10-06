Президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина сохранить ограничения на развернутое стратегическое ядерное оружие. Он заявил, что это «хорошая идея», пишет Reuters.

В агентстве напомнили, что в сентября Путин предложил добровольно сохранить ограничения на размер ядерных арсеналов РФ и США, которые были установлены в рамках соглашения СНВ-III в 2010 году. Срок действия этого соглашения истекает уже в феврале этого года.

«Мне это кажется хорошей идеей», — сказал Трамп журналистам, когда его спросили о предложении Путина.

Отмечается, что на прошлой неделе постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва ждет ответа Трампа на предложение Путина по контролю над ядерным оружием.

Ранее британский аналитик, член парламента Великобритании Боб Силли в своей колонке для The Telegraph заявил, что вероятность применения ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным невелика, но она не равна нулю. Он напомнил, что начиная с 2005 года глава Кремля начал политическое и военное давление на Украину, чтобы в конце концов поглотить ее, а также каждый раз обостряет конфликт, когда не достигает цели.

Силли отметил, что в России активно обсуждается так называемая доктрина «эскалация ради деэскалации», согласно которой ядерное оружие можно использовать для того, чтобы взять контроль над конфликтом. По словам политика, согласно конфиденциальным документам, первым шагом может быть «демонстрационный удар».