Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Трамп ответил на предложение Путина по контролю над ядерным оружием

Трамп ответил на предложение Путина по контролю над ядерным оружием

Александр Панько
06.10.25 13:43
164
Трамп ответил на предложение Путина по контролю над ядерным оружием

Президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина сохранить ограничения на развернутое стратегическое ядерное оружие. Он заявил, что это «хорошая идея», пишет Reuters.

В агентстве напомнили, что в сентября Путин предложил добровольно сохранить ограничения на размер ядерных арсеналов РФ и США, которые были установлены в рамках соглашения СНВ-III в 2010 году. Срок действия этого соглашения истекает уже в феврале этого года.

«Мне это кажется хорошей идеей», — сказал Трамп журналистам, когда его спросили о предложении Путина.

Отмечается, что на прошлой неделе постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва ждет ответа Трампа на предложение Путина по контролю над ядерным оружием.

Ранее британский аналитик, член парламента Великобритании Боб Силли в своей колонке для The Telegraph заявил, что вероятность применения ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным невелика, но она не равна нулю. Он напомнил, что начиная с 2005 года глава Кремля начал политическое и военное давление на Украину, чтобы в конце концов поглотить ее, а также каждый раз обостряет конфликт, когда не достигает цели.

Силли отметил, что в России активно обсуждается так называемая доктрина «эскалация ради деэскалации», согласно которой ядерное оружие можно использовать для того, чтобы взять контроль над конфликтом. По словам политика, согласно конфиденциальным документам, первым шагом может быть «демонстрационный удар».

Тэги: Владимир Путин, ядерное оружие, Дональд Трамп

Комментарии

Статьи

03.10.25 21:12

«Остров мертвых»: картина, которая преследовала Фрейда, Гитлера и Ленина

Автор: Александр Панько

Дайджест

Кто такой Сатоши Накамото?
01.10.25 19:50

Кто такой Сатоши Накамото?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.10.25 15:32

Путь Украины в ЕС сталкивается с неожидванными преградами, — Reuters

06.10.25 15:28

Немцы узнали о нашем мозге кое-что неожиданное

06.10.25 15:21

Шотландцы рассказали, какие качества продлеваю жизнь

06.10.25 14:32

Американцы бьют тревогу из-за роста заболеваемости коклюшем

06.10.25 14:31

США рассказали о кубинских наемниках в армии РФ, — СМИ

06.10.25 14:17

Поляки выяснили, каким людям в первую очередь угрожают проблемы с сердцем

06.10.25 13:27

Ученые рассказали о гигантском океане в недрах одного из спутников Урана

06.10.25 13:20

Башара Асада могли отравить в России, — СМИ

06.10.25 12:51

Украина начала использовать ракеты «Фламинго» для ударов по РФ, — The Economist

06.10.25 12:51

Украина начала использовать ракеты «Фламинго» для ударов по РФ, — The Economist

06.10.25 09:39

В «Укрэнерго» опровергли слухи об отключениях по всей Украине

03.10.25 14:33

В Украине стартует отопительный сезон. Некоторые города уже с теплом

03.10.25 12:24

В Минэнерго рассказали, готова ли Украина к отопительному сезону на фоне атак врага

02.10.25 13:29

В Украине стало больше «городов-героев»

02.10.25 11:18

На Черниговщине ввели жесткие графики отключений света

02.10.25 09:49

В Одессе увеличилось число погибших из-за непогоды

02.10.25 09:11

США помогут Украине наносить удары вглубь РФ, — СМИ

01.10.25 13:47

В Сенат США внесли резолюцию о ежемесячной передаче Украине $10 млрд активов РФ

01.10.25 11:25

Ни одна империя не смогла стереть Украину, и России это также не удастся, — Зеленский

30.09.25 14:04

Келлог раскрыл истинную позицию Трампа по Украине

30.09.25 09:57

В МИД ответили Орбану насчет «суверенитета» Украины

30.09.25 19:00

Война в Украине: Трамп сделал ряд громких заявлений

30.09.25 12:36

Мерц оценил российскую угрозу для Германии

29.09.25 16:08

Ученые говорят, что научились читать мысли

01.10.25 16:24

Норвежцы рассказали, чем опасно курение в подростковом возрасте

29.09.25 15:49

Американцы бьют тревогу: люди стали намного меньше читать

30.09.25 16:04

Создана молекула против депрессии

30.09.25 15:55

Ученые выявили неожиданное преимущество… девственности

03.10.25 16:25

Искусственный интеллект обучили кое-чему пикантному

Фото и Видео
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди