Башара Асада могли отравить в России, — СМИ

Сирийский диктатор Башар Асад, который скрывается в России, вероятно, пережил тяжелое отравление. Недавно его госпитализировали с симптомами отравления, пишет New York Post.

По данным издания, 20 сентября Асада доставили в отделение неотложной помощи в частную больницу под Москвой. Он был в критическом состоянии и попал в реанимацию. В больнице он провел девять дней и был выписан после стабилизации, сообщается со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

«Его отравили дома на вилле под Москвой, которая охраняется российскими властями», — говорится в статье.

При этом отмечается, что передвижения Асада ограничены, но у него много посетителей на вилле.

В сообщении сирийских источников указывается, что пока неизвестны причины возможного отравления и нельзя утверждать, что от Асада действительно планировали избавиться.

«Только сторона, которая проводила операцию, знает, была ли она направлена на убийство Башара Асада, или на то, чтобы опорочить российское правительство», — добавляется в сообщении.

Источники издания утверждают, что правительство России не имеет никакого отношения к отравлению. Но предполагают, что «это могло быть сделано с целью обвинить российское правительство» и показать, «что президент Путин не способен его защитить».

Напомним, в декабре минувшого года Асад с семьей сбежал в Москву.