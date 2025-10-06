Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Украина начала использовать ракеты «Фламинго» для ударов по РФ, — The Economist

Украина начала использовать ракеты «Фламинго» для ударов по РФ, — The Economist

Александр Панько
06.10.25 12:51
174
Украина начала использовать ракеты «Фламинго» для ударов по РФ, — The Economist

Около 60% глубоких ударов по российской территории осуществляются украинскими беспилотными. Они могут достигать целей на расстоянии 1500 км в России. Об этом сообщает The Economist.

Как пишет издание, основные глубокие удары по территории России наносят беспилотники Fire Point FP-1. При этом, с меньшей полезной нагрузкой они могут достигать целей на расстоянии 1500 км. Также они имеют сложное программное обеспечение, которое оказалось устойчивым к интенсивным помехам электронной войны.

Как заявила эксперт по украинским системам вооружения Елена Крыжановская, стоимость FP-1 составляет около 55 000 долларов и сейчас выпускается более 100 штук в день.

Кроме этого Украина использует более тяжелый и дорогой беспилотник «Лютый». Он имеет дальность полета 2000 км и проверенную в боях систему машинного зрения для наведения на цель.

По данным The Economist, известно и о начале использования крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Отмечается, что они гораздо быстрее дронов, летают на высоте всего 50 метров над землей и имеют дальность полета более 3000 км. Удар они наносят благодаря боеголовке весом 1150 кг.

В издании считают, что в случае, если FP-5 окажется способным пробивать российскую противовоздушную оборону, это выведет кампанию DeepStrike Украины на новый уровень разрушительной силы.

Известно, что для изготовления FP-5 используются переработанные турбореактивные двигатели советских времен, а его фюзеляж из углеродного волокна изготавливается всего за шесть часов. Сейчас изготавливается две-три ракеты FP-5 в день, но ожидается, что это количество возрастет до семи к концу месяца.

Каждая крылатая ракета стоит около 500 000 долларов. Для сравнения, американская ракета Tomahawk стоит вчетверо дороже, имеет меньшую дальность и несет гораздо более легкий боезаряд, хотя, вероятно, является более точной и более тяжелой для сбивания.

Напомним, в сети показали фото украинской ракеты на 3000 километров.

Тэги: Украина, ракета, фламинго

Комментарии

Статьи

03.10.25 21:12

«Остров мертвых»: картина, которая преследовала Фрейда, Гитлера и Ленина

Автор: Александр Панько

Дайджест

Кто такой Сатоши Накамото?
01.10.25 19:50

Кто такой Сатоши Накамото?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.10.25 15:32

Путь Украины в ЕС сталкивается с неожидванными преградами, — Reuters

06.10.25 15:28

Немцы узнали о нашем мозге кое-что неожиданное

06.10.25 15:21

Шотландцы рассказали, какие качества продлеваю жизнь

06.10.25 14:32

Американцы бьют тревогу из-за роста заболеваемости коклюшем

06.10.25 14:31

США рассказали о кубинских наемниках в армии РФ, — СМИ

06.10.25 14:17

Поляки выяснили, каким людям в первую очередь угрожают проблемы с сердцем

06.10.25 13:43

Трамп ответил на предложение Путина по контролю над ядерным оружием

06.10.25 13:27

Ученые рассказали о гигантском океане в недрах одного из спутников Урана

06.10.25 13:20

Башара Асада могли отравить в России, — СМИ

06.10.25 09:39

В «Укрэнерго» опровергли слухи об отключениях по всей Украине

03.10.25 14:33

В Украине стартует отопительный сезон. Некоторые города уже с теплом

03.10.25 12:24

В Минэнерго рассказали, готова ли Украина к отопительному сезону на фоне атак врага

02.10.25 13:29

В Украине стало больше «городов-героев»

02.10.25 11:18

На Черниговщине ввели жесткие графики отключений света

02.10.25 09:49

В Одессе увеличилось число погибших из-за непогоды

02.10.25 09:11

США помогут Украине наносить удары вглубь РФ, — СМИ

01.10.25 13:47

В Сенат США внесли резолюцию о ежемесячной передаче Украине $10 млрд активов РФ

01.10.25 11:25

Ни одна империя не смогла стереть Украину, и России это также не удастся, — Зеленский

01.10.25 09:22

В Европе обсуждают закрытие неба над половиной Украины, — СМИ

30.09.25 14:04

Келлог раскрыл истинную позицию Трампа по Украине

30.09.25 09:57

В МИД ответили Орбану насчет «суверенитета» Украины

30.09.25 19:00

Война в Украине: Трамп сделал ряд громких заявлений

30.09.25 12:36

Мерц оценил российскую угрозу для Германии

29.09.25 16:08

Ученые говорят, что научились читать мысли

01.10.25 16:24

Норвежцы рассказали, чем опасно курение в подростковом возрасте

29.09.25 15:49

Американцы бьют тревогу: люди стали намного меньше читать

30.09.25 16:04

Создана молекула против депрессии

30.09.25 15:55

Ученые выявили неожиданное преимущество… девственности

03.10.25 16:25

Искусственный интеллект обучили кое-чему пикантному

Фото и Видео
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди