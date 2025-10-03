Ограничения потребления электроэнергии вновь коснулись украинцев

В пятницу, 3 октября, в Украине вновь наблюдаются проблемы с электричеством. В отдельных регионах действуют ограничения потребления.

Об этом информирует министерство энергетики.

Сказано: «Применяются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы».

Увы, как стало известно, сегодня Россия нанесла удары ракетами и БПЛА по ряду объектов энергетики в нескольких областях, в частности, по объектам газотранспортной инфраструктуры. Сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий.

По состоянию на утро в результате российских ракетно-дронных ударов были обесточены потребители в нескольких регионах. Наиболее непростой остается ситуация в Сумской и Черниговской областях, где повреждения на энергообъектах наиболее существенные.

Добавляется, что в нашей стране в целом ведется комплексная подготовка энергетической инфраструктуры к отопительному сезону: осуществляются ремонтные работы на объектах, формируются резервы оборудования и источников питания, усиливается защита критических объектов.

