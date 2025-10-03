Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине стартует отопительный сезон. Некоторые города уже с теплом

В Украине стартует отопительный сезон. Некоторые города уже с теплом

Александр Панько
03.10.25 14:33
187
В Украине стартует отопительный сезон. Некоторые города уже с теплом

В Украине постепенно начинается отопительный сезон 2025-2026 годов. В некоторых городах уже подали тепло, в других — подключают только социальные учреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение местных властей.

В Херсонской громаде отопительный сезон официально стартовал 1 октября. Для жителей с индивидуальным отоплением он уже начался, а жилой фонд и социальные объекты будут подключать позже — после стабильного похолодания.

Начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько заверил, что, несмотря на войну, у местных властей есть алгоритмы реагирования в случае чрезвычайных ситуаций.

«Понимаем, что враг коварный и будет пытаться оставить херсонцев без тепла. Но наша задача — чтобы жители громады, там, где это возможно, встретили осенне-зимний период с теплом в своих домах», — отмечает Шанько.

В Хмельницкой городской громаде отопительный сезон стартовал 1 октября. Сначала тепло подали в учебные заведения — детсады, школы с дошкольными подразделениями, профессиональный лицей, а также местный аграрный центр ПТО.

С 16 октября начнется второй этап подключения — тепло получат учреждения здравоохранения, школы искусств, спортивные учреждения, жилой фонд с индивидуальным и централизованным отоплением.

Во Львове с 1 октября начали точечное подключение объектов к теплу. Первыми его получили шесть медицинских учреждений города.

По словам директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета, школы и детсады пока не обращались по восстановлению отопления.

«Если проанализировать прогноз погоды, то похолодание будет только на этой неделе, а уже со следующей температура поднимется. Поэтому нет смысла массово запускать отопление для всех категорий потребителей, ведь через несколько дней пришлось бы снова все отключать», — говорится в сообщении горсовета.

В Черкассах с 1 октября «Теплокоммунэнерго» готово подавать тепло. Подключение будет происходить постепенно, прежде всего в социальных учреждениях — по решению их руководителей.

«Сегодня включиться могут бюджетные учреждения, исключительно по желанию руководителя. Далее будем смотреть на погодные условия и решать, когда запускать полноценный отопительный сезон», — пояснил мэр города Анатолий Бондаренко.

Местные синоптики прогнозируют, что с 3 октября температура повысится, поэтому пока говорить о массовом старте отопительного сезона рано.

В городе отопительный сезон начали еще 29 сентября — с подключения учреждений образования, культуры и медицины.

Для жилых домов тепло планируют подавать с 15 октября, но только при условии, если среднесуточная температура в течение трех дней подряд будет +8°С и ниже.

В столице с 3 октября стартует отопительный сезон для больниц, детсадов, школ и других социальных учреждений. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что подключение таких заведений будет происходить по индивидуальным заявкам.

«Важно, что здания больниц, детсадов, школ оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, которые позволяют регулировать поставки тепла и максимально эффективно использовать энергоносители», — отмечает Кличко.

Что касается жилых домов, то решение об их подключении будут принимать с учетом прогноза погоды и состояния энергосистемы.

В Ровно 30 сентября подали тепло в два медучреждения — роддом и городскую детскую больницу.

В управлении здравоохранения объяснили, что это приоритетные учреждения, ведь там находятся наиболее уязвимые пациенты: младенцы, роженицы и маленькие дети.

Напомним, в Минэнерго рассказали, готова ли Украина к отопительному сезону на фоне атак врага.

Тэги: отопительный сезон, новости Украины

Комментарии

fraza.com
