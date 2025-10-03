Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Путину «трудно поверить» в планы нападения на НАТО

Путину «трудно поверить» в планы нападения на НАТО

Александр Панько
03.10.25 13:33
60
Путину «трудно поверить» в планы нападения на НАТО

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что планы России напасть на НАТО — это, мол, «чушь», в которую «невозможно поверить». Об этом Путин заявил во время своего выступления на Валдайском клубе.

В частности российский диктатор осмелился сказать, что если Европа верит в планы России атаковать страны НАТО, то лидеры европейских стран, мол, «некомпетентны».

«Говорят, что Россия собирается нападать на НАТО. Ну как в такое можно поверить? Невозможно поверить. Если они действительно в это верят, они некомпетентны», — заявил Путин.

Отметим, что перед нападением на Украину и началом полномасштабной войны российский диктатор и его приспешники делали похожие заявления. Например, 3 ноября 2021 года пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала «фейками» данные западных СМИ и разведок о сосредоточении российских войск у границ Украины.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков несколько раз заявил, что «Россия ни на кого первая не нападала» и что заявления об угрозе войны — это «пустое безосновательное нагнетание напряженности».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 января 2022 года даже позволил себе высмеять тогдашнего государственного секретаря США Энтони Блинкена. А 15 февраля, за девять дней до начала войны, заявил, что сообщения о возможном нападении России на Украину — это «информационный терроризм».

Непосредственно Путин неоднократно также врал о том, что войны с Украиной не будет, а передвижение и сосредоточение войск РФ — это «право России», которое «не представляет ни для кого угрозы».

Диктатор также неоднократно утверждал, что «не может быть и мысли» о войне между Украиной и РФ. Даже утром 24 февраля 2022 года, когда вторжение уже началось, Путин продолжил врать — заявив, что Россия «не планирует оккупировать Украину». Что оказалось полной ложью.

Напомним, Путин цинично назвал войну против Украины «болью для россиян».

Тэги: Владимир Путин, НАТО

Комментарии

Статьи

01.10.25 12:02

Как Северная Украина на местных выборах голосовала

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Кто такой Сатоши Накамото?
01.10.25 19:50

Кто такой Сатоши Накамото?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.10.25 13:41

Cha 1107-7626: астрономы поведали об очень странной блуждающей планете

03.10.25 13:02

Ограничения потребления электроэнергии вновь коснулись украинцев

03.10.25 12:35

Гастроэнтеролог рассказала, почему опасен поздний ужин

03.10.25 12:28

Путин подготовил ответ на возможный «репарационный кредит» для Украины, — Bloomberg

03.10.25 12:24

В Минэнерго рассказали, готова ли Украина к отопительному сезону на фоне атак врага

03.10.25 11:53

В НАТО назвали дату следующего Рамштайна

03.10.25 11:34

Маск жестко оскорбил британского премьера

03.10.25 11:26

На Днепропетровщине родители до смерти избили 4-летнего сына из-за печенья

03.10.25 10:57

Зеленский заинтриговал новым оружием от Трампа

03.10.25 12:24

В Минэнерго рассказали, готова ли Украина к отопительному сезону на фоне атак врага

02.10.25 13:29

В Украине стало больше «городов-героев»

02.10.25 11:18

На Черниговщине ввели жесткие графики отключений света

02.10.25 09:49

В Одессе увеличилось число погибших из-за непогоды

02.10.25 09:11

США помогут Украине наносить удары вглубь РФ, — СМИ

01.10.25 13:47

В Сенат США внесли резолюцию о ежемесячной передаче Украине $10 млрд активов РФ

01.10.25 11:25

Ни одна империя не смогла стереть Украину, и России это также не удастся, — Зеленский

01.10.25 09:22

В Европе обсуждают закрытие неба над половиной Украины, — СМИ

30.09.25 19:00

Война в Украине: Трамп сделал ряд громких заявлений

30.09.25 14:35

ЕС выделит Украине 2 миллиарда евро на производство дронов

29.09.25 09:36

Трамп разрешил Украине бить вглубь РФ, но есть нюанс, — Келлог

28.09.25 10:20

Медик объяснил, чем же так полезны яблоки

28.09.25 10:20

Британский стоматолог поведала о вреде вейпов

26.09.25 16:06

Обнаружена неожиданная польза черной смородины

29.09.25 10:13

Въезд в Купянск закрыт: люди эвакуируются пешком

28.09.25 10:40

Россия активно готовится к войне с НАТО, — минобороны Нидерландов

26.09.25 15:15

Ученые предложили нанести ядерный удар по астероиду 2024 YR4

30.09.25 14:04

Келлог раскрыл истинную позицию Трампа по Украине

28.09.25 23:55

Вэнс наехал на Россию и намекнул на передачу Украине ракет Tomahawk

26.09.25 14:31

Ученые рассказали, как стать более счастливым

Фото и Видео
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди