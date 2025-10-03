Путину «трудно поверить» в планы нападения на НАТО

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что планы России напасть на НАТО — это, мол, «чушь», в которую «невозможно поверить». Об этом Путин заявил во время своего выступления на Валдайском клубе.

В частности российский диктатор осмелился сказать, что если Европа верит в планы России атаковать страны НАТО, то лидеры европейских стран, мол, «некомпетентны».

«Говорят, что Россия собирается нападать на НАТО. Ну как в такое можно поверить? Невозможно поверить. Если они действительно в это верят, они некомпетентны», — заявил Путин.

Отметим, что перед нападением на Украину и началом полномасштабной войны российский диктатор и его приспешники делали похожие заявления. Например, 3 ноября 2021 года пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала «фейками» данные западных СМИ и разведок о сосредоточении российских войск у границ Украины.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков несколько раз заявил, что «Россия ни на кого первая не нападала» и что заявления об угрозе войны — это «пустое безосновательное нагнетание напряженности».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 января 2022 года даже позволил себе высмеять тогдашнего государственного секретаря США Энтони Блинкена. А 15 февраля, за девять дней до начала войны, заявил, что сообщения о возможном нападении России на Украину — это «информационный терроризм».

Непосредственно Путин неоднократно также врал о том, что войны с Украиной не будет, а передвижение и сосредоточение войск РФ — это «право России», которое «не представляет ни для кого угрозы».

Диктатор также неоднократно утверждал, что «не может быть и мысли» о войне между Украиной и РФ. Даже утром 24 февраля 2022 года, когда вторжение уже началось, Путин продолжил врать — заявив, что Россия «не планирует оккупировать Украину». Что оказалось полной ложью.

Напомним, Путин цинично назвал войну против Украины «болью для россиян».