Путин подготовил ответ на возможный «репарационный кредит» для Украины, — Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о новом механизме национализации и быстрой продажи иностранных активов. Вероятно, это ответ главы Кремля на планы предоставить Украине «репарационный кредит». Об этом сообщает Bloomberg.

Источник издания рассказал, что указ направлен на ускорение продажи как российских, так и иностранных компаний. И, по его словам, если Евросоюз начнет конфискацию российских активов, Москва ответит «симметричными мерами».

«В случае изъятия (российских активов ) последует ответ», — пригрозил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, назвав план ЕС по «репарационному кредиту» для Украины «незаконным захватом российской собственности, кражей».

Новый указ Путина сокращает срок предварительной оценки активов до 10 дней и ускоряет регистрацию права собственности. Все такие сделки будет проводить государственный банк «Промсвязьбанк». В документе отмечается, что изменения введены из-за санкций против России.

Указ также касается и продажи активов, которые раньше принадлежали российским инвесторам. Кремль активизировал конфискацию имущества у российских граждан, включая владельцев иностранных паспортов и тех, кого обвиняют в экстремизме или коррупции. Изъятые объекты нередко перепродают, чтобы увеличить поступления в государственный бюджет.

Bloomberg обратило внимание, что в России продолжают вести бизнес сотни западных компаний, в том числе крупные UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc. и Mondelez International Inc.

Напомним, Россию заставят заплатить Украине 300 млрд долларов репараций.