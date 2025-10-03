Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Минэнерго рассказали, готова ли Украина к отопительному сезону на фоне атак врага

В Минэнерго рассказали, готова ли Украина к отопительному сезону на фоне атак врага

Александр Панько
03.10.25 12:24
122
В Минэнерго рассказали, готова ли Украина к отопительному сезону на фоне атак врага

Подготовка к отопительному сезону в Украине продолжается по утвержденному графику: накопление газа соответствует плану, а объемы ресурса, в том числе за счет импорта, позволят обеспечить потребности населения. Об этом заявила заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольга Юхимчук в эфире телемарафона.

«Подготовка к отопительному сезону продолжается согласно утвержденному графику. Накопление энергоресурсов осуществляется в соответствии с планом», — подчеркнула Юхимчук.

По ее словам, к началу отопительного сезона предусмотрено накопление минимум 13,2 млрд метров кубических газа, при этом 4,6 млрд за счет импорта.

«На сегодня накопление ресурса вполне соответствует графику. Из соображений безопасности я более подробную информацию предоставить не могу, ведь особенностью российских атак, и мы это увидели этой ночью, в том числе по нашей энергетике, и в этом году именно прицельные удары по объектам газовой инфраструктуры, в частности добывающей отрасли», — пояснила она.

В то же время она отметила, что для прохождения осенне-зимнего периода Минэнерго обеспечит объемы ресурса, в том числе за счет импорта, в таких объемах, которые необходимы для удовлетворения потребностей потребления природного газа прежде всего населения.

Напомним, «Нафтогаз» сообщил, сколько газа в хранилищах к началу отопительного сезона.

Тэги: отопительный сезон, новости Украины

Комментарии

Статьи

01.10.25 12:02

Как Северная Украина на местных выборах голосовала

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Кто такой Сатоши Накамото?
01.10.25 19:50

Кто такой Сатоши Накамото?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
03.10.25 13:41

Cha 1107-7626: астрономы поведали об очень странной блуждающей планете

03.10.25 13:33

Путину «трудно поверить» в планы нападения на НАТО

03.10.25 13:02

Ограничения потребления электроэнергии вновь коснулись украинцев

03.10.25 12:35

Гастроэнтеролог рассказала, почему опасен поздний ужин

03.10.25 12:28

Путин подготовил ответ на возможный «репарационный кредит» для Украины, — Bloomberg

03.10.25 11:53

В НАТО назвали дату следующего Рамштайна

03.10.25 11:34

Маск жестко оскорбил британского премьера

03.10.25 11:26

На Днепропетровщине родители до смерти избили 4-летнего сына из-за печенья

03.10.25 10:57

Зеленский заинтриговал новым оружием от Трампа

02.10.25 13:29

В Украине стало больше «городов-героев»

02.10.25 11:18

На Черниговщине ввели жесткие графики отключений света

02.10.25 09:49

В Одессе увеличилось число погибших из-за непогоды

02.10.25 09:11

США помогут Украине наносить удары вглубь РФ, — СМИ

01.10.25 13:47

В Сенат США внесли резолюцию о ежемесячной передаче Украине $10 млрд активов РФ

01.10.25 11:25

Ни одна империя не смогла стереть Украину, и России это также не удастся, — Зеленский

01.10.25 09:22

В Европе обсуждают закрытие неба над половиной Украины, — СМИ

30.09.25 19:00

Война в Украине: Трамп сделал ряд громких заявлений

30.09.25 14:35

ЕС выделит Украине 2 миллиарда евро на производство дронов

30.09.25 10:40

В Киеве увеличилось число заболевших COVID-19 среди школьников

29.09.25 09:36

Трамп разрешил Украине бить вглубь РФ, но есть нюанс, — Келлог

28.09.25 10:20

Медик объяснил, чем же так полезны яблоки

28.09.25 10:20

Британский стоматолог поведала о вреде вейпов

26.09.25 16:06

Обнаружена неожиданная польза черной смородины

29.09.25 10:13

Въезд в Купянск закрыт: люди эвакуируются пешком

28.09.25 10:40

Россия активно готовится к войне с НАТО, — минобороны Нидерландов

26.09.25 15:15

Ученые предложили нанести ядерный удар по астероиду 2024 YR4

30.09.25 14:04

Келлог раскрыл истинную позицию Трампа по Украине

28.09.25 23:55

Вэнс наехал на Россию и намекнул на передачу Украине ракет Tomahawk

26.09.25 14:31

Ученые рассказали, как стать более счастливым

Фото и Видео
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди