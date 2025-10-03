В НАТО назвали дату следующего Рамштайна

Следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоится в Брюсселе 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.

«В среду, 15 октября 2025 года, Великобритания и Германия созовут заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО», — говорится в сообщении.

В тот же день пройдет и заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны.

В свою очередь Интерфакс-Украина сообщает, что в рамках мероприятия состоится и заседание Совета Украина-НАТО с участием министра обороны Дениса Шмыгаля. Он также будет участвовать в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

