На Днепропетровщине родители до смерти избили 4-летнего сына из-за печенья

В Днепропетровской области из-за смерти четырехлетнего мальчика будут судить его родителей, которые били сына металлической трубой более четырех суток. Об этом сообщила областная прокуратура.

Случай произошел в июле. По данным следствия, ребенок подвергался издевательствам из-за якобы непослушания и того, что без разрешения взял хлеб и печенье. Родители били мальчика в присутствии других детей семьи. В итоге он умер от травматического шока.

Отмечается, что на теле ребенка обнаружили не менее 12 телесных повреждений в области головы и более 10 в областях туловища и конечностей, а также вывих плеча и перелом руки.

Родителям инкриминируют умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью, им грозит пожизненное лишение свободы. В суде также рассмотрят вопрос лишения их родительских прав в отношении других двух детей.

