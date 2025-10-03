Зеленский заинтриговал новым оружием от Трампа

Украина после встречи с США на уровне лидеров может получить новую помощь в контексте дальнобойных ударов. Какую именно — пока неизвестно. Об этом на пресс-конференции в Дании заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина никогда первой не атаковала объекты гражданской инфраструктуры РФ, а только отвечала на удары агрессора. Около года назад у украинских защитников не было возможностей отвечать, и тогда удары оккупантов приводили к блэкаутам.

По словам Зеленского, Украина потенциально может применять столько же дронов в день, сколько Россия (около 500-600 единиц). Но все упирается в финансирование.

Он отметил, что если Украине удастся выйти на такие показатели в контексте применения беспилотников, то у россиян появятся вопросы к российскому диктатору Владимиру Путину.

«До этого мы использовали только наши системы вооружения. После моей встречи с президентом США мы, возможно, будем иметь что-то большее», — заинтриговал президент.

Напомним, Зеленский впервые рассказал, сколько дронов Украина запускает по РФ.