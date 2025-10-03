Cha 1107-7626: астрономы поведали об очень странной блуждающей планете

Международная группа астрономов поведала о весьма странной блуждающей планете Cha 1107-7626. Дело в том, что она растет со скоростью шесть миллиардов тонн в секунду.

Поясняется, что данный космический объект находится в 620 световых годах от Земли в созвездии Хамелеон, и он продемонстрировал самый быстрый эпизод роста среди объектов планетарной массы, когда-либо зафиксированных астрономами.

Сообщается о том, что в течение нескольких месяцев скорость аккреции (процесса накопления вещества из окрестного диска) увеличилась почти в восемь раз.

Информируется, что эта планета поглощала около шести миллиардов тонн газа и пыли каждую секунду. Пик активности пришелся на август этого года, после чего процесс оставался на высоком уровне еще несколько месяцев.

Ученые рассказали, что Сha 1107-7626 относится к числу так называемых планет-изгоев, то есть объектов, не вращающихся вокруг звезды, а свободно дрейфующих в космосе.

Масса планеты превышает массу Юпитера в пять-десять раз.

Специалисты говорят, что наблюдения проводились с помощью телескопа Европейской южной обсерватории и космического телескопа Джеймса Уэбба. Было выяснено, что в диске планеты появился водяной пар, чего ранее не фиксировалось.

Добавляется, что ключевую роль в аккреции играет магнитное поле объекта, направляющее вещество из диска на поверхность планеты.

Подчеркивается, что подобные результаты сближают процессы роста гигантских планет с механизмами формирования звезд. Некоторые теоретические модели допускают, что крупные блуждающие планеты могут формировать собственные миниатюрные планетные системы из остаточного материала в диске.

Резюмируется, что новое открытие помогает лучше понять, каким образом формируются массивные планеты-гиганты и где проходит условная граница между планетами и звездами.

Ранее ученые рассказали, где в нашей Солнечной системе может быть жизнь.