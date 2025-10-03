Все разделы

Новости > Путин нагло бросил вызов Трампу после заявлений о «бумажном тигре»

Путин нагло бросил вызов Трампу после заявлений о «бумажном тигре»

Александр Панько
03.10.25 09:18
30
Путин нагло бросил вызов Трампу после заявлений о «бумажном тигре»

Российский диктатор Владимир Путин возмутился после слов о том, что Россия — это «бумажный тигр» и заявил, что НАТО может попытаться «разобраться с бумажным тигром». Об этом Путин заявил во время своего выступления на Валдайском клубе.

Российский диктатор заявил, что Россия якобы не «бумажный тигр», как назвал ее президент США Дональд Трамп. Более того, Путин решился сравнить РФ с НАТО и фактически бросил вызов западным странам и американскому президенту.

«Если Россия — бумажный тигр, то что тогда НАТО? Идите и попробуйте разобраться с бумажным тигром», — заявил Путин.

Напомним, президент США Дональд Трамп обозвал Россию «бумажным тигром» и выразил свое огромное разочарование российским диктатором Владимиром Путиным.

fraza.com
