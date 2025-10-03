Орбан говорит, что Европа «скатывается к войне»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое резонансное заявление. По его словам, Европа скатывается к войне.

Политик сказал: «На основании закрытых дискуссий могу сказать, что все больше стран разделяют мнение Венгрии – мы скатимся к войне, и рано или поздно домой вернутся гробы с нашими погибшими молодыми людьми. Эта опасность растет».

Добавляет, что «в кулуарах те, кто разделяют венгерскую позицию, понемногу становятся большинством».

Глава правительства отметил: «Каждый день мы сжигаем многие сотни миллионов евро, в конечном счете миллиарды, и существует постоянный риск того, что мы, европейцы, будем все глубже и глубже втягиваться в эту войну, и в конце концов появятся те, кто хочет послать солдат. Ведь если это наша война, почему бы нам не сражаться?».

