Ситуация на фронте: за сутки произошло 162 боевых столкновения

Стало известно, что сейчас происходит на фронте. О ситуации на пятницу, 3 октября, поведал Генштаб ВСУ.

Военные говорят, что за минувшие сутки произошло 162 боевых столкновения.

Также информируется следующее: «Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросил 174 управляемые авиабомбы».

Добавляется, что россияне совершили 4 606 обстрелов, в том числе 104 из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 5 888 дронов-камикадзе.

Ранее Зеленский сделал заявление о дальнобойном оружии.