Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 3 октября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 113 430 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 11 225 танков, 23 297 боевых бронированных машин, 33 413 артиллерийских систем, 1 514 РСЗО, 1 222 средств ПВО, 427 самолетов, 345 вертолетов, 66 093 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 793 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 63 325 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 3 970 единиц специальной техники.

Ранее президент Сербии заявил, что страны НАТО готовятся к войне.