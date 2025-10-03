Ученые рассказали, где в нашей Солнечной системе может быть жизнь

Эксперты из Европейского космического агентства сделали громкое заявление. По их словам, на Энцеладе (спутник Сатурна) есть все условия для существования жизни.

Работа ученых базируется на сведениях космического аппарата «Кассини», который в 2008-м году собрал образцы кристаллов льда из гейзеров на Южном полюсе спутника.

Специалисты говорят, что в свежих частицах содержатся сложные органические молекулы, включая предшественники аминокислот.

Сказано: «Энцелад теперь отвечает всем требованиям, чтобы считаться миром, способным поддерживать жизнь».

Добавляется, что даже отсутствие жизни на Энцеладе стало бы важным открытием.

Указывается: «Это поднимает вопрос, почему при наличии всех подходящих условий жизнь не возникла».

Информируется, что Энцелад, диаметр которого составляет около пятисот километров, покрыт ледяной коркой, под которой скрывается океан жидкой воды. Гейзеры выбрасывают ее в космос, а часть частиц формирует кольцо Сатурна.

Сообщается, что новые данные подтверждают, что органика формируется именно в подледном океане, а не в результате взаимодействия с солнечным излучением. Это значительно повышает вероятность того, что на Энцеладе могут существовать биологически значимые процессы.

Теперь европейцы планируют туда новую миссию, которая, как ожидается, соберет образцы льда из шлейфов и попытается впервые совершить посадку на его поверхность.

Ранее мы писали, что к Земле летит крайне необычный космический объект.