Медик предупредила о вреде абрикосовых косточек

Российский медик Зарема Тен рассказала о вреде абрикосовых косточек. Специалист поведала, чем они опасны.

Врач говорит: «Никогда не ешьте ядра из абрикосовых косточек. Они содержат амигдалин, который в организме превращается в синильную кислоту. Их систематическое употребление опасно для здоровья».

Добавляется при этом, что с осторожностью следует употреблять и сушеные абрикосы, из-за высокой концентрации сахара в их составе рекомендуется строго ограничивать количество этих фруктов в рационе людям с диабетом или на низкоуглеводной диете.

Подчеркивается: «Также курагу часто обрабатывают диоксидом серы для сохранения цвета, что может вызывать аллергические реакции у чувствительных людей».

