Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Медик предупредила о вреде абрикосовых косточек

Медик предупредила о вреде абрикосовых косточек

Агата Кловская
02.10.25 15:08
75
Медик предупредила о вреде абрикосовых косточек

Российский медик Зарема Тен рассказала о вреде абрикосовых косточек. Специалист поведала, чем они опасны.

Врач говорит: «Никогда не ешьте ядра из абрикосовых косточек. Они содержат амигдалин, который в организме превращается в синильную кислоту. Их систематическое употребление опасно для здоровья».

Добавляется при этом, что с осторожностью следует употреблять и сушеные абрикосы, из-за высокой концентрации сахара в их составе рекомендуется строго ограничивать количество этих фруктов в рационе людям с диабетом или на низкоуглеводной диете.

Подчеркивается: «Также курагу часто обрабатывают диоксидом серы для сохранения цвета, что может вызывать аллергические реакции у чувствительных людей».

Ранее стало известно о небывалой пользе абрикосов.

Тэги: здоровье, мир

Комментарии

Статьи

01.10.25 12:02

Как Северная Украина на местных выборах голосовала

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Кто такой Сатоши Накамото?
01.10.25 19:50

Кто такой Сатоши Накамото?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.10.25 15:01

Губернатор Калифорнии провозгласил себя… лидером свободного мира

02.10.25 14:55

Стало известно, во сколько обходится шатдаун американцам

02.10.25 14:48

Стало известно, где завтра в Украине ожидаются заморозки

02.10.25 14:29

В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета

02.10.25 13:56

«Нафтогаз» сообщил, сколько газа в хранилищах к началу отопительного сезона

02.10.25 13:49

Состояние Маска достигло отметки в 500 миллиардов долларов

02.10.25 13:29

В Украине стало больше «городов-героев»

02.10.25 13:29

Украинцам рассказали о текущей ситуации с электричеством

02.10.25 12:47

У Путина анонсировали переговоры с США «по устранению раздражителей» до конца осени

02.10.25 13:29

В Украине стало больше «городов-героев»

02.10.25 11:18

На Черниговщине ввели жесткие графики отключений света

02.10.25 09:49

В Одессе увеличилось число погибших из-за непогоды

02.10.25 09:11

США помогут Украине наносить удары вглубь РФ, — СМИ

01.10.25 13:47

В Сенат США внесли резолюцию о ежемесячной передаче Украине $10 млрд активов РФ

01.10.25 11:25

Ни одна империя не смогла стереть Украину, и России это также не удастся, — Зеленский

01.10.25 09:22

В Европе обсуждают закрытие неба над половиной Украины, — СМИ

30.09.25 19:00

Война в Украине: Трамп сделал ряд громких заявлений

30.09.25 14:35

ЕС выделит Украине 2 миллиарда евро на производство дронов

30.09.25 10:40

В Киеве увеличилось число заболевших COVID-19 среди школьников

26.09.25 09:46

Трамп требует от Путина остановить войну

26.09.25 13:00

Стало известно, где и как будет сидеть Саркози

25.09.25 20:06

Трамп обсудил с Эрдоганом войну в Украине

28.09.25 10:20

Медик объяснил, чем же так полезны яблоки

26.09.25 10:41

Рютте — о Лаврове: на «министра со времен Христа» не стоит обращать внимания

28.09.25 10:20

Британский стоматолог поведала о вреде вейпов

26.09.25 16:06

Обнаружена неожиданная польза черной смородины

26.09.25 10:07

Мерц предложил дать Украине гигантский беспроцентный кредит

26.09.25 12:26

Немцы доказали, что газировка опасна для психики

29.09.25 09:36

Трамп разрешил Украине бить вглубь РФ, но есть нюанс, — Келлог

Фото и Видео
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
Зеленский озвучил масштабы ракетно-дроновых атак РФ с начала осени
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
На Волыни авиабоеприпас с истребителя уничтожил жилой дом, — СМИ
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
Путин назвал «лучшее место» для встречи лидеров
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
На Ровенщине подростки жестоко избили сверстницу. Открыто уголовное производство
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди